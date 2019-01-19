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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية



وصول رئيس وزراء الاردن ووزير خارجية البحرينللمشاركة في قمة بيروت التنموية

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وصل رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز على رأس وفد إلى مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وكان في مقدمة مستقبليه في المطار الرئيس المكلف سعد الحريري.

كما وصل عند الساعة السابعة مساء وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة ممثلاً ملك البحرين للمشاركة في قمة بيروت التنموية وكان في استقباله ايضاً الرئيس الحريري.