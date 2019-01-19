وفد من التيار الوطني الحر يزور منقذية طرابلس في القومي

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زار وفدٌ من التيار الوطني الحر منفذية طرابلس في الحزب السوري القومي الاجتماعي معزياً بعضو مجلس الأعلى الراحل ورئيس الحزب الأسبق الأمين جبران عريجي. وكان في استقبال الوفد منفذ عام طرابلس في الحزب الأمين فادي الشامي والأمين عبد الناصر رعد والأمين زهير حكم وناظر المالية أحمد علي حسن. وحضر جانب من اللقاء النائب السابق عبد الرحمن عبد الرحمن ومنسّق لقاء الأحزاب عبد الله خالد.
ورأسَ وفد التيار الوطني الحر منسّق قضاء طرابلس في التيار المهندس ربيع الفلو. وضمّ الوفد المهندس عفيف نسيم منسّق مجالس الأقضية في طرابلس والمنية – الضنية وعكّار، السيّد جورج دقور، مقرّر مجلس قضاء طرابلس، السيد سامر الرز عضو مجلس قضاء طرابلس، السيدة مايا خوري مسؤولة العلاقات العامة في هيئة قضاء طرابلس.
جرى التداول خلال الزيارة بمعاناة الناس في مدينة طرابلس والشمال وضرورة تكثيف العمل للمساهمة في عودة النازحين، وتم التأكيد على التنسيق والعمل المشترك ووحدة الموقف الوطني