وفد من التيار الوطني الحر يزور منقذية طرابلس في القومي

ورأسَ وفد التيار الوطني الحر منسّق قضاء طرابلس في التيار المهندس ربيع الفلو. وضمّ الوفد المهندس عفيف نسيم منسّق مجالس الأقضية في طرابلس والمنية – الضنية وعكّار، السيّد جورج دقور، مقرّر مجلس قضاء طرابلس، السيد سامر الرز عضو مجلس قضاء طرابلس، السيدة مايا خوري مسؤولة العلاقات العامة في هيئة قضاء طرابلس.

جرى التداول خلال الزيارة بمعاناة الناس في مدينة طرابلس والشمال وضرورة تكثيف العمل للمساهمة في عودة النازحين، وتم التأكيد على التنسيق والعمل المشترك ووحدة الموقف الوطني