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الرئيس عون استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي وصل الى بيروت للمشاركة في القمة العربية التنموية

19
JANUARY
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.

وبعد مصافحة الرئيس عون للضيف على ارض المطار، انتقل رئيس الجمهورية والرئيس الموريتاني بين صفين من الرماحة الى المكان المخصص، حيث تم عزف النشيدين اللبناني والموريتاني، قبل ان يصافح الضيف اعضاء الوفد اللبناني.

ثم توجه رئيس الجمهورية والرئيس ولد عبد العزيز الى قاعة كبار الزوار في المطار لاستراحة قصيرة بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والموريتاني قبل ان ينتقل ولد عبد العزيز الى مقر الاقامة في فندق "فينيسيا".

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