أبي خليل يكشف عن مشروعين لقضاء عاليه بعد العواصف الأخيرة‎

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أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على موقعي تويتر وفايسبوك عن موافقة رئيس الحكومة على تنفيذ الهيئة العليا للإغاثة لمشروعين طارئين في قضاء عاليه حيث خلفت العواصف الأخيرة أضراراً جسيمة.

وقال أبي خليل: "لقد أُبلِغت من رئاسة الحكومة بالموافقة على مشروعين للتنفيذ من قبل الهيئة العليا للإغاثة في قضاء عاليه، كنا قد سعينا جاهدين إلى تحقيقهما بشكل طارئ، على أن يتم تأمين التمويل لهما لاحقاً:

أولاً، تثبيت خط كفرنيس - رشميا بعد انزلاق التربة الذي سببته العواصف مؤخراً والذي أثر سلباً على خطوط جر المياه إلى معمل رشميا الكهرمائي.

ثانياً، تأهيل طريق الغابون بعد الانهيار الذي تعرضت له كونها شرياناً أساسياً يربط عدداً من قرى عاليه والشوف."

ويذكر أن الوزير أبي خليل كان قد جال على بعض مناطق جرد عاليه الأسبوع الماضي لتفقد الأهالي فيها والأضرار التي سببتها العواصف.