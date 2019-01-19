الحريري راض عن مواقف باسيل في القمة

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أفادت معلومات قناة "الجديد" أنه جرى تواصل لاكثر من مرة اليوم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل.

وقد اكد الحريري لوزير الخارجية انّه ينأى بنفسه عن مواقف وزير شؤون النازحين في حكومة تصريف الاعمال معين المرعبي بموضوع النزوح السوري، وانّه يؤيد آداء باسيل في القمة العربية التنموية في بيروت.

وفي المقابل أكدت مصادر وزير الخارجية للـ OTV تعليقا على كلام المرعبي أن الحريري مطّلع وموافق على كل ما يقوم به باسيل في القمة كما أكدت أن باسيل لم يتصل باحد حتى مع المعنيين مباشرة لرفع مستوى التمثيل بقمة بيروت