التيار في تنورين طالب بإلقاء القبض على المجرم الذي قام بطعن السيدة سهام مراد وإنزال أقصى العقوبات

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تداعى مناصرو التيار الوطني الحر في تنورين مع مجموعة من اهالي البلدة وبحضور رئيس البلدية الاستاذ بهاء حرب لاجتماع عقد في مركز التيار الوطني في البلدة وقد تداول الحضور بتداعيات الحادث الذي نتج عنه طعن السيدة سهام مراد من نازح سوري ما زال متواريا، وقد ناشد المجتمعون القوى الامنية العمل على القاء القبض على المجرم وانزال اقصى العقوبة لتهدئة الخواطر ، وقدم رئيس البلدية لائحة بالمقيمين من السوريين واوضاعهم القانونية واكد انه استمهلهم عشرة ايام للحصول على كفيل او ترحيلهم ، وتبين من خلال اللوائح ان عدد المقيمين هو ٦٢ اغلبيتهم يحملون اوراق الامن العام بينما حوالي ٣٠ منهم من غير وكيل. ووعد رئيس البلدية بالتنسيق مع القوى الامنية بتكثيف الدوريات الامنية لبسط الاستقرار، وقد اصر التيار على العمل لاعادة السوريين الى بلادهم وتشريع اقامة العمال ووضع امكانياته في سبيل تحقيق العودة المنشودة كما زار وفد من التيار السيدة سهام في المستشفى واطمأن عليها.