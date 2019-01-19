وصول رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني للمشاركة في اعمال القمة التنموية

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يستمر وصول الوفود الرسمية العربية المشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الى مطار رفيق الحريري الدولي، فوصل ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور والوفد الفلسطيني الذي كان وصل الى لبنان للمشاركة في اعمال القمة إضافة الى قائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، واستراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار انتقل الوفد الفلسطيني الى مقر الاقامة.