الرئيس عون استقبل الممثل الخاص والشخصي للسلطان قابوس الى القمة العربية التنموية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، الممثل الخاص والشخصي لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي العماني اسعد بن طارق وذلك على رأس وفد، بحضورالامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والسفير اللبناني لدى سلطنة عمان البير سماحة وسفير عمان لدى لبنان بدر بن محمد المنذري، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.

وبعد مصافحة الرئيس عون للضيف على ارض المطار، انتقل رئيس الجمهورية وبن طارق بين صفي من الرماحة الى المكان المخصص حيث تم عزف النشيدين اللبناني والعماني، قبل ان يصافح الضيف اعضاء الوفد اللبناني.

ثم توجه رئيس الجمهورية والممثل الخاص والشخصي للسلطان قابوس الى قاعة كبار الزوار في المطار لاستراحة قصيرة بحضور اعضاء الوفدين اللبناني والعماني قبل ان ينتقل بن طارق الى مقر الاقامة في فندق "فينيسيا".