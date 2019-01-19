اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 19-01-2019

A + A -

الجمهورية

قيل إن كالماً لافتاً قاله مرجع بارز خلال مناسبة دينية، سبق أن ردده أمامه زواره.

لوحظ في الآونة الأخيرة غياب مطول وغير مبرّر لأمين عام أحد الأحزاب اللبنانية البارزة عن الساحة الإعالمية.

اللواء

غمز

جرى اتصال حزبي بزعيم شمالي، تخلله عتب حول زج اسم حزب في الكشف عن عناصر تعطيل تأليف الحكومة.

همس

حُجزت غرف أو طوابق إضافية لوفود كان من المرجَّح أن تأتي إلى بيروت، لكن المفاجأة كانت في قرارات الاعتذار المتتالية!



المستقبل

يقال

إنّ ديبلوماسياً عربياً مشاركاً في قمة بيروت الإقتصادية لفت في دردشة مع الصحافيين إلى أنّ مجرّد انعقاد القمة في موعدها «أبلغ رسالة الى كل من يريد عزل لبنان عن بيئته العربية».