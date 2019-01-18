بالفيديو: فضيحة داخل عبوة مياه معدنية في صيدا.. ماذا يشرب المواطن بعد الآن !!

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في فضيحة جديدة حصل موقع صيدا أون لاين على عبوة مياه معدنية صغيرة مغلقة سعة نصف ليتر تعود لشركة من أهم شركات لبنان في هذا المجال وهي لا تصلح للشرب.



وفي نظرة أولية يتبين ان بداخل العبوة أشياء غريبة لم تعرف طبيعتها لأن العبوة مختومة ولكنها تبدو انها أوساخ.



والغريب في الأمر ان هذه العبوات لا يعاد تعبئتها، وبالتالي فإن الاحتمالات تنحصر في كون العبوة التي تستعملها الشركة غير نظيفة او هناك مشكلة في المياه التي يتم تعبئتها.



ومهما كانت الأسباب فإن هذه العبوة هي دليل جديد على الفساد المستشري في المواد الغذائية والمياه التي نشربها.



موقع صيدا اون لاين سيتابع القضية وسيتحفظ عن نشر اسم شركة المياه لحين استكمال كافة الاجراءات والتحقيقات.

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