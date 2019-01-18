ترتيبات خاصة بالاعلاميين الراغبين بتغطية وقائع وصول القادة ورؤساء الوفود العربية غدا

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صدر عن اللجنة الاعلامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، البيان الآتي:



"يطلب إلى الإعلاميين الراغبين في تغطية وقائع وصول القادة ورؤساء الوفود العرب المشاركين في القمة العربيةالتنموية الاقتصادية والاجتماعية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي غدا السبت في 19 كانون الثاني 2019، الحضور إلى مقر المركز الاعلامي في فندق "مونرو" ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، ليصار إلى تأمين نقلهم بالحافلات الخاصة من المركز الاعلامي إلى المطار وإعادتهم فور انتهاء مراسم وصول القادة ورؤساء الوفود.



ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالمركز الاعلامي في فندق "مونرو" على رقم الهاتف 01/361085".