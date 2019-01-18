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بين قمةٍ وقمة، دائماً يُشكّكون، وأحياناً يخونون

18
JANUARY
2019
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بين قمةٍ وقمة، دائماً يُشكّكون، وأحياناً يخونون.

أما عند المِحكّ، فعلى الإشادةِ بمَواقفه يتسابقون.

هي حالُ بعض اللبنانيين مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، الذي لَقيت كلمتُه أمام نظرائه العرب في بيروت اليوم، صدًى بالغَ الإيجابية، لدى منتقديه قبل المؤيدين، نظراً لما تميّزت به من صراحةٍ وجُرأة، ولاسيما في الملف السوري...

ففي مقابل نهج المزايدات والعنتريات الذي أسهم في ضرب مستوى التمثيل في القمة، مَنطقٌ سياسيٌ واضح، ينطلق من الثوابت، ويعطُفُها على الظروف، ليَخلُصَ إلى ما يُحقّق المصلحتَين الوطنية والعربية في آنٍ معاً...

فوزير الخارجية اللبنانية قال: "سوريا يجب ان تكون في حِضنِنا بدلَ ان نرميَها في أحضان الارهاب، من دون ان ننتظرَ إذناً او سَماحاً بعودتها، كي لا نُسجّلَ على انفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عُضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها باذنٍ خارجي، وكي لا نُضطر لاحقاً الى الإذنِ لمحاربة ارهابٍ او لمواجهةِ عدوٍ او للحفاظ على استقلال"...

أما في الموضوع اللبناني، فقال: "إحتضنوا لبنان ولا تتركوه، فهو لم يَطعن يوماً احداً منكم، ولم يكن في موقع المُعتدي على ايّ مواطن عربي، بل كان الملجأَ والحامي والحافظ لشعوبكم والمُعمِّر لبُلدانكم، والمستوعِب لتنوُّعكم... لا تخسروه كي لا تخسروا عروبتَكم وجامعتَكم"...

وقبل أن يعود مَدّاحو اليوم إلى هِجائهم المعتاد الإثنين، الأنظارُ إلى الأحد، حيث تُرتقب كلمةُ رئيس الجمهورية، وما ستتضمنُه من مبادرةٍ على علاقة ٍبإعادة إعمار البلدان العربية التي دمّرتها الحروب...

وفي الانتظار، وفيما حلّت اليوم الذكرى الثالثة لتفاهم معراب، التي استذكرها كلٌ من رئيسَي التيار والقوات بتغريدتين، لا يزال سليمان فرنجية وحيداً على المستوى المسيحي، بعدما نجحت مداخلاتُه النافرة في لقاء بكركي الأخيرة، في دفع خصوم التيار الوطني الحر المسيحيين إلى اعتماد النأي بالنفس.

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