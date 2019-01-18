أمل أبو زيد وكلمة حق تقال لوزير الخارجية جبران باسيل

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كلمة حق تُقال: لقد وضع وزير الخارجية جبران باسيل النقاط على الحروف ووصف الحالة العربية أفضل توصيف داعياً الى صحوة ضمير وإعطاء رسالة أمل للانسان العربي وعدم مواصلة سياسة الفشل والتفشيل ودعوته الى حفاظ العرب على بعضهم بدل إضعاف بعضهم البعض.

اما لبنان فكان حاضراً كما دائماً من خلال دعوة العرب الى احتضانه وهو البلد الذي ميّز الدول العربية بتنوعه ودفاعه عن القضايا العربية المحقة.

وكعادته لم يخل خطاب الوزير باسيل من جرأة الموقف بإطلاقه الدعوة لعودة سوريا الى الحضن العربي من اجل تقوية الصفوف والتوقف عن سياسة الاقصاء وترك الفجوات في عالمنا العربي.

أمل ابو زيد