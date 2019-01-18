living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خوري:أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته العربية لتطبيق هذه البنود عملياً"

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

الوزير رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب

كشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد  العرب عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقدمها يوم الاحد حول "وضع هيكلية تمويل لاعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت".

وقال:"تم الاتفاق على أغلبية البنود التي تم طرحها اليوم ضمنها الاقتصاد الرقمي الذي بادر لبنان باقتراحه ومن شأنه تحريك التجارة بين الدول العربية".

أضاف:"أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته الى جانب جامعة الدول العربية لتطبيق هذه البنود عملياً".

وعن الاقتصاد الرقمي في لبنان قال الوزير خوري:" لدينا في لبنان قانون جديد آُقر منذ فترة  في مجلس النواب وهو الديجيتال الرقمي والتوقيع الالكتروني في عمليات البيع والشراء عبر التوقيع الالكتروني وغيره، قانونيا الموضوع منتهي لدينا بانتظار المراسيم التطبيقية".

ولفت الى ان" لبنان بلد يستورد حوالي 19 مليار دولار اميركي ما يعني اننا زبائن مهمون لدى اشقائنا العرب" .

وقال:"هي أمور تفصيلية لم تتم مناقشتها وستُعقد ورشة عمل في الاشهر المقبلة في لبنان يتقرر خلالها مساهمات الدول والصناديق في هذه الهيكلية لإعادة الاعمار".

اللجنة العليا المنظمة

للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

 

 

        الوزير رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب

 

كشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد  العرب عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقدمها يوم الاحد حول "وضع هيكلية تمويل لاعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت".

وقال:"تم الاتفاق على أغلبية البنود التي تم طرحها اليوم ضمنها الاقتصاد الرقمي الذي بادر لبنان باقتراحه ومن شأنه تحريك التجارة بين الدول العربية".

أضاف:"أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته الى جانب جامعة الدول العربية لتطبيق هذه البنود عملياً".

وعن الاقتصاد الرقمي في لبنان قال الوزير خوري:" لدينا في لبنان قانون جديد آُقر منذ فترة  في مجلس النواب وهو الديجيتال الرقمي والتوقيع الالكتروني في عمليات البيع والشراء عبر التوقيع الالكتروني وغيره، قانونيا الموضوع منتهي لدينا بانتظار المراسيم التطبيقية".

ولفت الى ان" لبنان بلد يستورد حوالي 19 مليار دولار اميركي ما يعني اننا زبائن مهمون لدى اشقائنا العرب" .

وقال:"هي أمور تفصيلية لم تتم مناقشتها وستُعقد ورشة عمل في الاشهر المقبلة في لبنان يتقرر خلالها مساهمات الدول والصناديق في هذه الهيكلية لإعادة الاعمار".

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout