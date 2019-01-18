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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

الوزير رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب

كشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقدمها يوم الاحد حول "وضع هيكلية تمويل لاعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت".

وقال:"تم الاتفاق على أغلبية البنود التي تم طرحها اليوم ضمنها الاقتصاد الرقمي الذي بادر لبنان باقتراحه ومن شأنه تحريك التجارة بين الدول العربية".

أضاف:"أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته الى جانب جامعة الدول العربية لتطبيق هذه البنود عملياً".

وعن الاقتصاد الرقمي في لبنان قال الوزير خوري:" لدينا في لبنان قانون جديد آُقر منذ فترة في مجلس النواب وهو الديجيتال الرقمي والتوقيع الالكتروني في عمليات البيع والشراء عبر التوقيع الالكتروني وغيره، قانونيا الموضوع منتهي لدينا بانتظار المراسيم التطبيقية".

ولفت الى ان" لبنان بلد يستورد حوالي 19 مليار دولار اميركي ما يعني اننا زبائن مهمون لدى اشقائنا العرب" .

وقال:"هي أمور تفصيلية لم تتم مناقشتها وستُعقد ورشة عمل في الاشهر المقبلة في لبنان يتقرر خلالها مساهمات الدول والصناديق في هذه الهيكلية لإعادة الاعمار".

اللجنة العليا المنظمة

للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

الوزير رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب

كشف وزير الاقتصاد رائد خوري بعد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيقدمها يوم الاحد حول "وضع هيكلية تمويل لاعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت".

وقال:"تم الاتفاق على أغلبية البنود التي تم طرحها اليوم ضمنها الاقتصاد الرقمي الذي بادر لبنان باقتراحه ومن شأنه تحريك التجارة بين الدول العربية".

أضاف:"أهمية ترؤس فخامة الرئيس عون هذه القمة لمدة 4 سنوات هي المتابعة الدقيقة التي سيقوم بها فخامته الى جانب جامعة الدول العربية لتطبيق هذه البنود عملياً".

وعن الاقتصاد الرقمي في لبنان قال الوزير خوري:" لدينا في لبنان قانون جديد آُقر منذ فترة في مجلس النواب وهو الديجيتال الرقمي والتوقيع الالكتروني في عمليات البيع والشراء عبر التوقيع الالكتروني وغيره، قانونيا الموضوع منتهي لدينا بانتظار المراسيم التطبيقية".

ولفت الى ان" لبنان بلد يستورد حوالي 19 مليار دولار اميركي ما يعني اننا زبائن مهمون لدى اشقائنا العرب" .

وقال:"هي أمور تفصيلية لم تتم مناقشتها وستُعقد ورشة عمل في الاشهر المقبلة في لبنان يتقرر خلالها مساهمات الدول والصناديق في هذه الهيكلية لإعادة الاعمار".