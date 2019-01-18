زيارة قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر قصر بعبدا ولقاءه فخامة الرئيس العماد ميشال عون

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كعادته السنوية، زار قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وقد ترأس الوفد، منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك-أنطوان زبّال وٱعضاء مكتب القطاع وعدد من المنتشرين من المكسيك، الولايات المتحدة اﻷمريكية، أستراليا، وأوروبا.

وقد ألقى الدكتور زبّال كلمة بإسم القطاع والمنتشرين، حيّا فيها صمود الرئيس وجهوده لإقامة دولة لبنان القوي، كما نوّه بمثابرته وقراره بإستئصال الفساد والفاسدين من خرّيجي مدارس الميليشيات الذين أعاثوا فساداً في لبنان على مدى سنوات، ووضع الدكتور زبّال إمكانيات قطاع الانتشار بتصرّف فخامته قائلا: ثقتنا فيك كبيرة وثابتة يا "فخامة القبطان"، كنّا ومازلنا وسنبقى الى جانبك وكما دعمناك في التحرير، سندعمك في التحرر ﻷننا أوفياء للنهج وللبنان.

ووجه للرئيس العماد ميشال عون كلمة وجدانية للحضور، طالباً منهم دعم لبنان ومنتجاته في بلاد الانتشار، وشكرهم على إيمانهم بوطنهم اﻷم.