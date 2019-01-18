living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر قصر بعبدا ولقاءه فخامة الرئيس العماد ميشال عون

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كعادته السنوية، زار قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وقد ترأس الوفد، منسق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك-أنطوان زبّال وٱعضاء مكتب القطاع وعدد من المنتشرين من المكسيك، الولايات المتحدة اﻷمريكية، أستراليا، وأوروبا.

وقد ألقى الدكتور زبّال كلمة بإسم القطاع والمنتشرين، حيّا فيها صمود الرئيس وجهوده لإقامة دولة لبنان القوي، كما نوّه بمثابرته وقراره بإستئصال الفساد والفاسدين من خرّيجي مدارس الميليشيات الذين أعاثوا فساداً في لبنان على مدى سنوات، ووضع الدكتور زبّال إمكانيات قطاع الانتشار بتصرّف فخامته قائلا: ثقتنا فيك كبيرة وثابتة يا "فخامة القبطان"، كنّا ومازلنا وسنبقى الى جانبك وكما دعمناك في التحرير، سندعمك في التحرر ﻷننا أوفياء للنهج وللبنان.

ووجه للرئيس العماد ميشال عون كلمة وجدانية للحضور، طالباً منهم دعم لبنان ومنتجاته في بلاد الانتشار، وشكرهم على إيمانهم بوطنهم اﻷم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout