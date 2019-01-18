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بالصورة: الكشف عن تفاصيل جريمة المتن المروعة!

18
JANUARY
2019
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صـــــــدر عــــن الــــمديــــريـة العـامـة لــــقــوى الامــن الـداخــــلـــي ـ شعبــــة العـلاقـــــات العــــــامـة البلاغ التالي:

الساعة 12.00 من تاريخ 11/1/2019، تم العثور على المواطن فؤاد المر (مواليد عام 1955) داخل منطقة حرجية في محلة طريق مشيخا – بزبدين ، جثة هامدة مصابة بـ/4/ طلقات في رأسه و/8/ طلقات في مختلف انحاء جسده.

بناء عليه، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، وكلفت قطعاتها المختصة العمل على كشف ملابسات هذه الجريمة.

بنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية منفذ الجريمة، ويدعى:

– ط. خ. (مواليد العام 1963 لبناني) وهو أحد اصدقاء المغدور

بتاريخ 13/1/2019، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية وخاطفة في بلدة المروج / قضاء المتن، اسفرت عن توقيف المذكور وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطين و/59/ طلقة.

وبتفتيش منزله عثر على مسدس حربي عدد /2/ وبندقية بومب اكشن وكمية من الاعتدة الحربية والذخائر.

بالتحقيق معه، حاول تضليل التحقيق في البداية وأنكر علاقته بارتكاب الجريمة، وبعد مواجهته بجميع الادلة والوقائع التي تثبت تورطه، اعترف انه:

– ارتكبها منفردا عن سابق تصور وتصميم.

– خطط لارتكابها بطريقة محترفة بدافع سرقة كمية من الاسلحة الحربية، كان المغدور سبق وعرضها للبيع.

– اوهم الضحية بوجود شخص يرغب شراء هذه الاسلحة، حيث قام باستدراجه الى مكان تنفيذ الجريمة، وأطلق النار عليه غدرا من مسدس عيار /45/ كان من ضمن حقيبة الاسلحة المعروضة للبيع.

– سرق الحقيبة وسلمها بالتاريخ ذاته الى المدعو (ي. ع.، مواليد عام 1968، لبناني) على سبيل الأمانة، ودون علم الاخير بموضوع جريمة القتل.

– حاول توريط أحد الاحزاب المحلية في المنطقة بارتكابها، عن طريق تزويد أحد الاجهزة الامنية بمعلومات عن بعض كوادر الحزب المذكور، وايهامهم بتورطهم في الجريمة.

بتاريخ 15/1/2019، تم توقيف (ي. ع.)، بالتحقيق معه اعترف باستلامه حقيبة الأسلحة من الجاني على سبيل الأمانة كونه صديقه ودون علمه بالجريمة.

على الأثر، تم ضبط الحقيبة في بلدة العزونية / قضاء عاليه، وتبين انها تحتوي على /5/ مسدسات وبندقية حربية، وبنتيجة الكشف على المضبوطات من قبل قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، تم تحديد المسدس المستخدم في الجريمة وهو نوع ستار عيار /45/.

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