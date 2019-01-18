تيار بشري يتابع ملفي الكهرباء والمياه في القضاء

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في إطار الخطة المتكاملة للإنماء في قضاء بشري التي وضعتها هيئة قضاء بشري في التيار الوطني الحر في الفترة الماضية و التي تتابعها الهيئة الحالية بمنسقها الأستاذ شارل شلهوب ، كانت خطة تحديث شبكة الكهرباء و المشاريع المائية من خلال وزارة الطاقة و المياه.

وبدأت خطة التحديث منذ ان استلم معالي الوزير باسيل وزارة الطاقة واستمرت حتى يومنا هذا بمتابعة حثيثة من مستشار وزير الطاقة والمياه في الشمال و في شركة القاديشا الإستاذ طوني ماروني.

حيث تحقق جزء كبير من التحديث والتجديد من خلال تركيب عدد كبير من المحولات في معظم مناطق القضاء وكذلك يتمّ حاليا دراسة محطات جديدة كما تمّ تغيير 83000 متر طولي من الشبكة الكهربائية النحاسية وتحويلها إلى تورساديه.

كما تمّ تحوير ونقل وتقوية عدة اعمدة من شبكات التوتر المتوسط والعالي.

وخلال العاصفة الأخيرة كانت المتابعة من قبل منسق قضاء بشري وفريقه بالتواصل اليومي مع الاستاذ طوني ماروني

كفيلة بتصليح الأعطال بأقصى سرعة و في كل المناطق :

- توتر متوسط :

خط الأرز ، تمّ إصلاحه .

خط بشري الثاني ، تمّ إصلاحه .

خط الجبة ، تمّ إصلاحه .

خط مار الأحول ، تمّ إصلاحه .

خط قزحيا بلوزا حدشيت ، تمّ إصلاحه .

توتر منخفض :

محطة الشلال ، تمّ إصلاحها .

محطة الأرز ، تمّ إصلاحها .

وأكثر من 75 عطل توتر منخفض تمّ إصلاحها جميعا بالرغم من سؤ الأحوال الجوية ...

وللغاية فقد عقد فريق المتابعة بوجود منسق القضاء الأستاذ شارل شلهوب و متابع القضاء الأستاذ غسان بريس إجتماعا تقيميا مع الإستاذ طوني ماروني في قاديشا لتقييم الوضع و شكره على الجهود و متابعة تنفيذ الخطة الكاملة لتحديث الشبكة في قضاء بشري تفادياً للأعطال الجديدة ووضعهم ماروني بتطور خطة التحديث بناء لتوجيهات معالي وزراء الطاقة المتعاقبين .

نشكر معالي الوزير سيزار أبي خليل و نشكر الإستاذ طوني ماروني على جهوده و أيضاً فرق الصيانة وورش إصلاح الأعطال التي كانت على أتمّ الاستعداد والجهوزية وفي أصعب الظروف المناخية ، كما نشكر سعادة مدير القاديشا الإستاذ عبد الرحمن المواس على تعاونه الدائم و نتمنى له الشفاء العاجل أثر الوعكة الصحية التي ألمّت به ما اضطره إلى ملازمة الفراش طوال الأسبوع الماضي .