اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة الاقتصادية‎

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افتتحت اعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة في بيروت التاسعة من صباح اليوم باجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة في فندق فينيسيا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الاقتصاد رائد خوري إضافة الى مندوبي الدول المشاركة.

واستهلت الجلسة بكلمات أثنت على التنظيم اللبناني للقمة الرابعة، على أن يعقد عند الثانية من بعد الظهر اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في فندق فينيسيا يستهل بجلسة علنية تتضمن كلمات لكل من رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الثالثة للقمة، ولرئيس الوفد اللبناني، رئيس الدورة الحالية، ثم كلمة لأبو الغيط، على أن تتحول الى مغلقة لاعتماد مشروع جدول الاعمال ومناقشته ومراجعة مسودة "اعلان بيروت".