استمرار وصول الوفود العربية المشاركة في فعاليات القمة الاقتصادية

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استمر وصول الشخصيات والوفود الرسمية المشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية، فوصل مساء امس الى مطار رفيق الحريري الدولي وزير الاقتصاد الموريتاني المختار اجاي وكان في استقباله الوزير نقولا تويني ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عونوالسفير اعل أحمدو اعل سفير موريتانيا لدى لبنان والمقيم في سوريا والقنصل شربل نصار. وأكد الوزير اجاي أن رئيس جمهورية موريتانيا سيشارك في القمة العربية الإقتصادية.

كذلك وصل مساء أمس وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز القطان وكان في استقبالهالوزيرتويني والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري والدبلوماسي زياد الرياشي.

كما وصل الى بيروت عند العاشرة من مساء امس وكيل وزارة الخارجية البحريني السيد وحيد السيار.