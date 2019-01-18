خوري في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية: علينا تحييد الاختلافات السياسية عن المواضيع الاقتصادية

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أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد هو الذي يحرك الامور السياسية في العالم فعلينا بذل جهود اكبر لتحسين الاوضاع الاقتصادية والتنموية.

وافاد أن :الجامعة العربية هي المظلة التي نعمل ضمنها، ونتمنى استكمال هذه القمة بخطوات عملية ذات اهداف ثابتة ويمكن تحقيقها.

ولفت الى أن تدهور الاوضاع في البلدان العربية أدّى الى تردّي اقتصادات المنطقة، وأضاف: "علينا تحييد الاختلافات السياسية عن المواضيع الاقتصادية."

وشدّد على وضع خطة لمتابعة البنود التي ستصدر عن هذه القمة واهمها الاقتصاد الرقمي الذي يواكب تطور المجتمعات.