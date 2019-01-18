احذروا طرقات البقاع.. طبقة كثيفة من الجليد وهذه الطريق مقطوعة بالكامل!

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تشكلت منذ مساء امس طبقة كثيفة من الجليد على الطرقات العامة والفرعية في البقاع الاوسط، بغعل سرعة الرياح الباردة التي وصلت الى 80 كيلومترا في الساعة، وايضا بسبب تدني درجات الحرارة التي لامست الخمسة ما دون الصفر. واجتاح الجليد اوتوستراد بعلبك المؤدي الى رياق، زحلة، تعنايل، شتورا والمرج وصولا الى المصنع وراشيا، وقد لمس المواطنون صعوبة في التنقل من دون تجهيز سياراتهم بسلاسل معدنية، حتى في الطرقات التي اعتادوا سلوكها يوميا.

وحاليا فان طريق ضهر البيدر سالكة فقط للسيارات الرباعية الدفع، اما ترشيش زحلة فمقطوعة بالكامل، ويشهد محيط ساحة شتوره زحمة سيارات، وعناصر كثيفة لعناصر الاجهزة الامنية كافة الذين ينتظرون فتح الطريق امامهم للالتحاق بمراكز خدمتهم في بيروت.

وكانت المدارس في البقاع قد اقفلت ابوابها منذ ان حلت العاصفة " ترايسي" كما اطلقت عليها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع حتى صباح اليوم الجمعة بعدما ارتأى القيمون عليها الانتظار حتى يوم الاثنين، بسبب سماكة الجليد حفاظا على سلامة الطلاب والاساتذة معا.