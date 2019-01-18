living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا طرقات البقاع.. طبقة كثيفة من الجليد وهذه الطريق مقطوعة بالكامل!

18
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشكلت منذ مساء امس طبقة كثيفة من الجليد على الطرقات العامة والفرعية في البقاع الاوسط، بغعل سرعة الرياح الباردة التي وصلت الى 80 كيلومترا في الساعة، وايضا بسبب تدني درجات الحرارة التي لامست الخمسة ما دون الصفر. واجتاح الجليد اوتوستراد بعلبك المؤدي الى رياق، زحلة، تعنايل، شتورا والمرج وصولا الى المصنع وراشيا، وقد لمس المواطنون صعوبة في التنقل من دون تجهيز سياراتهم بسلاسل معدنية، حتى في الطرقات التي اعتادوا سلوكها يوميا.
 
وحاليا فان طريق ضهر البيدر سالكة فقط للسيارات الرباعية الدفع، اما ترشيش زحلة فمقطوعة بالكامل، ويشهد محيط ساحة شتوره زحمة سيارات، وعناصر كثيفة لعناصر الاجهزة الامنية كافة الذين ينتظرون فتح الطريق امامهم للالتحاق بمراكز خدمتهم في بيروت.
 
وكانت المدارس في البقاع قد اقفلت ابوابها منذ ان حلت العاصفة " ترايسي" كما اطلقت عليها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع حتى صباح اليوم الجمعة بعدما ارتأى القيمون عليها الانتظار حتى يوم الاثنين، بسبب سماكة الجليد حفاظا على سلامة الطلاب والاساتذة معا. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout