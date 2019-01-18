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وصل أمس الى بيروت وفد دولة الامارات العربية المتحدة، وضَم وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري الذي أثنى على «أهمية انعقاد هذه القمة في لبنان»، معتبراً انها «ترسّخ دوره الاقتصادي»، ومشيراً إلى «أنه سيتم عرض ومناقشة أهمية الاقتصاد الرقمي لِما له من أهمية على صعيد التجارة الإلكترونية والبينية بين الدول العربية».

وأكد «أهمية العلاقات اللبنانية - الإمارتية وتميّزها». ورأى «أنّ الجامعة العربية هي بيت كل العرب، ومن الضروري التلاقي ومناقشة كل الأمور».

كذلك وصل ليلاً وفد قطر الذي يضمّ، الى رئيس الحكومة، نائب وزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني، وزير المال علي اسعد العمادي، وزير التجارة والصناعة علي احمد كواري ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان سعد الخريفي. كذلك وصلت وفود فلسطين والعراق والسودان.