عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الثاني 2019

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الأخبار: لا عرب من دون الشام



البناء: واشنطن وتل أبيب لتهديد الحشد الشعبي بعد الفشل في سورية ولبنان وغزة

القمة العربية تتحوّل مجلساً وزارياً مكرّراً... فهل تؤجَّل؟

إبراهيم ينسحب من الوساطة الحكومية... والبلد مقفل حتى الإثنين





المستقبل: الحريري يتفقّد «قمة بيروت»



المستقبل: «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب

إبراهيم من عين التينة ينسحب من مبادرة بعبدا.. وجنبلاط في بيت الوسط مع تفعيل الحكومة

النهار: صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!



الجمهورية: قمة الإعتذارات والخيبة العربية

the daily star: Heads of state bail on summit, Aoun disappointed



?l'orient le jour: Quels sont les dossiers au menu du sommet économique arabe