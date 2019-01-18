عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الثاني 2019

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الأخبار: لا عرب من دون الشام
البناء: واشنطن وتل أبيب لتهديد الحشد الشعبي بعد الفشل في سورية ولبنان وغزة
القمة العربية تتحوّل مجلساً وزارياً مكرّراً... فهل تؤجَّل؟
إبراهيم ينسحب من الوساطة الحكومية... والبلد مقفل حتى الإثنين
المستقبل: الحريري يتفقّد «قمة بيروت»
المستقبل: «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
إبراهيم من عين التينة ينسحب من مبادرة بعبدا.. وجنبلاط في بيت الوسط مع تفعيل الحكومة
النهار: صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!
الجمهورية: قمة الإعتذارات والخيبة العربية
the daily star: Heads of state bail on summit, Aoun disappointed
?l'orient le jour: Quels sont les dossiers au menu du sommet économique arabe