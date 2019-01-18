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أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الثاني 2019

18
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2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت وسائل الإعلام الأوروبية أمام معاني احتشاد عشرات آلاف الصربيين أمام كنيسة بلغراد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والترحيب به بحماسة بالغة في زيارة رسمية يقوم بها إلى صربيا، وقالت إنّ هذا المشهد ليس إلا بداية استعادة روسيا بهدوء لما خسرته منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، وأنّ ما يفعله الرئيس بوتين هو تحضير منصات العودة من أوكرانيا إلى صربيا خصوصاً مع إشارات تراجع الموجة التي عرفتها أوروبا الشرقية قبل عقود تحت عنوان الحماسة لدخول الإتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي…

 

 

 


اللواء: أسرار


لوحظ

انقطاع زيارات قطب وسطي إلى مرجع حليف، منذ أشهر، وإن كان التواصل عبر موفدين لم ينقطع؟!


لغز
تمر العلاقة بفتور بين وزير وصاية ورئيس مؤسسة عامة، على خلفية «معلومات» وضعت أمام الوصي!


غمز
يحرص حزب بارز على التأكيد أن لا مشكلة لديه بالثلث المعطل لدى حليف، ويجري تقصٍّ دائم حول هذا المعطى..

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


الثانية خلف الثالثة...

في معرض تعليقه على عدم جلوس الرئاسة الثانية وراء الثالثة في القمة العربية، يروي سياسي ان الرئيس رياض الصلح جلس وراء رئيس وفد لبنان الى مفاوضات الجلاء وزير الخارجية حميد فرنجيه من دون ان يسبب له...


إنقسام كنسي

نقل مدير مجموعة الصداقة الروسية السورية عن الرئيس السوري حديثه عن محاولات لفصل كنيسة أنطاكية في لبنان وسوريا من خلال مطرانية لبنانية مستقلة، مؤكدا ضرورة منع ذلك....


الموعد في نيسان

بدأ الحديث عن موعد جديد للحكومة في نيسان ربطا بإمكان عودة سوريا الى جامعة الدول العربية ومصالحة السين- سين. ...

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار


مرض

فيما تكثر الأخبار عن مرض مرجع حزبي كبير خصوصاً أن الأخبار لم تُنفَ رسمياً، يؤكد مسؤول في هذا الحزب أن المرجع في صحة جيدة وإطلالته الشهر المقبل ستدحض كلّ الأقاويل.

حراك

يقوم وزير بإتصالات وحراك واسع لإعادة دولة عربية إلى محورها العربي لتسجيل نقطة أضافية في دعمه في المستقبل.

إمتعاض

سبّب توجيه دعوة إلى سفير عربي لحضور القمة الإقتصادية إمتعاضاً لدى بعض الدول الخليجية في حين إن الجامعة العربية لم توجّه الدعوة إلى بلاده.


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