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وصول وزير الخارجية التونسي الى بيروت للمشاركة في القمة

17
JANUARY
2019
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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

وصول وزير الخارجية التونسي الى بيروت للمشاركة في القمة
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وصل عند السادسة والنصف مساء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير التجارة التونسي عمر الباهي للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية.

وقد أثنى الباهي على انعقاد القمة في بيروت، مشيرا الى أنها "تتسم بالاهمية نظرا لمناقشتها أمورا اقتصادية مهمة للبلدان العربية وخاصة في مجال تبادل السلع في ما بينها حيث الميزان التجاري غير متوازن". ولفت إلى أن الرئيس التونسي "لن يحضر القمة وستتمثل تونس بوزير خارجيتها".

وكان في استقبال الوفد التونسي الوزير سيزار ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسفير تونس كريم بودالي والدبلوماسي طنوس القبعيتي.

كما وصل الى بيروت وزير الدبلوماسية الاقتصادية التونسي حاتم الفرجاني.

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