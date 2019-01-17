A + A -

اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

وصول وزير المالية الكويتي والوفد العماني الى بيروت للمشاركة في اعمال القمة

-----------------------------------------------

وصل وزير المالية في دولة الكويت الدكتور نايف الحجرف إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء، للمشاركة في فعاليات القمة العربية الإقتصادية. واستقبله على أرض المطار، الوزير سيزار ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي والدبلوماسي باسل عويدات من وزارة الخارجية والمغتربين.

كذلك، وصل وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية في وزارة الخارجية العمانية أحمد يوسف الزرافة مترئسا وفدا من الوزارة، وكان في استقباله الوزير ابي خليل وسفير سلطنة عمان بدر بن محمد المنذري والدبلوماسيان توفيق متى ورالف مطر من وزارة الخارجية والمغتربين

.

وأكد الوزير العماني مشاركة أسعد بن طارق آل سعيد في القمة العربية الإقتصادية التي ستعقد يوم الأحد المقبل في بيروت.