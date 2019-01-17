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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

وصول الوفد الاماراتي للمشاركة في القمة الاقتصادية

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وصل وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الى مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في فعاليات القمة الاقتصادية العربية على رأس وفد من الوزارة، وكان في استقباله في صالون الشرف ممثل رئيس الجمهورية الوزير سيزار ايي خليل وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان سعيد الشامسي والدبلوماسي في وزارة الخارجية توفيق متى.

وقد أثنى الوزير الإماراتي على أهمية انعقاد هذه القمة في لبنان، معتبرا ان هذا الامر يرسخ دوره الاقتصادي ومشيرا إلى أنه سيتم عرض ومناقشة أهمية الاقتصاد الرقمي لما له من أهمية على صعيد التجارة الإلكترونية والبينية بين الدول العربية. وأكد على أهمية وتميز العلاقات اللبنانية -الإمارتية . ورأى أن الجامعة العربية هي بيت كل العرب ومن الضروري التلاقي ومناقشة كل الأمور.

بدوره، أشاد السفير الإماراتي بالترتيبات والإجراءات المتخذة لإنجاح القمة.