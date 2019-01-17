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اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

وصول الوفود الفلسطينية والقطرية والعراقية المشاركة في القمة الاقتصادية

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استمر توافد الشخصيات والوفود الرسمية المشاركة في فعاليات القمة الاقتصادية العربية، فوصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفد فلسطيني ضم وزير الخارجية رياض المالكي ووزيرة الاقتصاد عبير عوده، وكان في استقبالهما في صالون الشرف، الوزير سيزار ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور.

كما وصل وفد قطري ضم وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي ووزير المالية محمد الشريف، وكان في استقبالهما الوزير ابي خليل ممثلا رئيس الجمهورية وسفير قطر محمد حسن جابر الجابري وسفير لبنان في قطر حسن سعد والدبلوماسي توفيق متى ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين والمستشار في سفارة قطر سلطان الكبيسي.

كذلك، وصل وزير الاقتصاد العراقي الدكتور محمد هاشم عبد المجيد، واستقبله الوزير ابي خليل وسفير العراق علي العامري والدبلوماسي متى من وزارة الخارجية والمغتربين.