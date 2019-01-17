خمس اسباب بتخلينا نوثق فيك يا معالي الوزير جبران باسيل

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سمير مسره

خلافا" لاغلبية السياسيين يللي ما الن لا شغلة ولا عملة غير الحكي والتنظير من على شاشات التلفزة، والراديويات، ومواقع التواصل الاكترونية، انت يا معالي الوزير جبران بتشتغل ليل نهار من دون كلل، تتنجز المشاريع والافكار، وتحولها لواقع ملموس بفيد مش بس فريقك السياسي بل كل اللبنانيين. هيدا هو السبب الاول يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" للكتار من المسؤولين يللي استسلمو وامتهنو النق والسلبية بكل مواقفن، وساهمو عن قصد او غير قصد بنشر جو اليأس بمحيطن، انت يا معالي الوزير جبران بتكافح الصعوبات، وبتحاول ايجاد الحلول، ويتدعي الناس لعدم الاستسلام من خلال انخراطن بورشة التغيير. هيدا هو السبب التاني يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" للعديد من يللي بيعتبرو حالن قادة، وبترجف ركابن كل ما حكاهن شي سفير، او مبعوث اجنبي، او اي شخصية من خا رج الحدود همها تحرضن او تضغط علين، انت يا معالي الوزير جبران بتضرب اجرك بالارض، وبترفض النصائح والايحاءات يللي منا لصالح البلد، ويللي هدفها زرع الانقسامات والفتن. هيدا هو السبب التالت يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" لمعظم يللي بحبو الخطابات الشعبوية الفارغة المضمون، ويللي هدفها تشويه صورتك، اما لتبييض صفحتن، او لتغطية عيوبن، انت يا معالي الوزير بترد علين بكلام راقي، عقلاني، رؤيوي، وببعض الاحيان قاسي وعالي النبرة، وبدافع من خلالو عن حقوق فريقك وعن حقوقن هني كمان. هيدا هو السبب الرابع يللي بخلينا نوثق فيك.

اخيرا" خلافا" لعدم قدرة البعض نسج علاقات جيدة مع الشركاء في الوطن، انت يا معالي الوزير اثبتت انك قادر تخلق تفاهمات مع الخصوم، وتحافظ عليا، شرط انو الخصم يبادلك بالمثل، ويحترم التزاماتو. هل قدرة بالحوار وبالاقناع هي بالحقيقة ميزة خاصة فيك. الحلو فيا انو مردودا ايجابي للبلد، والمصيبة فيا انو بتسبب الغيرة والحسد من بعض الناس تجاهك. هيدا هو السبب الخامس يللي بخلينا نوثق فيك.

كمل يا معالي الوزير جبران ونحنا معك. وقت ما حاولو يهاجموك بالشخصي، رد اللبنانيون علين بالانتخابات وعطيو تيارك وحلفاؤه 29 نايب. كمل هيك ، بركي بالانتخابات الجايي منصير اكتر بكتير.