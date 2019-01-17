living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خمس اسباب بتخلينا نوثق فيك يا معالي الوزير جبران باسيل

17
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سمير مسره

خلافا" لاغلبية السياسيين يللي ما الن لا شغلة ولا عملة غير الحكي والتنظير من على شاشات التلفزة، والراديويات، ومواقع التواصل الاكترونية، انت يا معالي الوزير جبران بتشتغل ليل نهار من دون كلل، تتنجز المشاريع والافكار، وتحولها لواقع ملموس بفيد مش بس فريقك السياسي بل كل اللبنانيين. هيدا هو السبب الاول يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" للكتار من المسؤولين يللي استسلمو وامتهنو النق والسلبية بكل مواقفن، وساهمو عن قصد او غير قصد بنشر جو اليأس بمحيطن، انت يا معالي الوزير جبران بتكافح الصعوبات، وبتحاول ايجاد الحلول، ويتدعي الناس لعدم الاستسلام من خلال انخراطن بورشة التغيير. هيدا هو السبب التاني يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" للعديد من يللي بيعتبرو حالن قادة، وبترجف ركابن كل ما حكاهن شي سفير، او مبعوث اجنبي، او اي شخصية من خا رج الحدود همها تحرضن او تضغط علين، انت يا معالي الوزير جبران بتضرب اجرك بالارض، وبترفض النصائح والايحاءات يللي منا لصالح البلد، ويللي هدفها زرع الانقسامات والفتن. هيدا هو السبب التالت يللي بخلينا نوثق فيك.

خلافا" لمعظم يللي بحبو الخطابات الشعبوية الفارغة المضمون، ويللي هدفها تشويه صورتك، اما لتبييض صفحتن، او لتغطية عيوبن، انت يا معالي الوزير بترد علين بكلام راقي، عقلاني، رؤيوي، وببعض الاحيان قاسي وعالي النبرة، وبدافع من خلالو عن حقوق فريقك وعن حقوقن هني كمان. هيدا هو السبب الرابع يللي بخلينا نوثق فيك.

اخيرا" خلافا" لعدم قدرة البعض نسج علاقات جيدة مع الشركاء في الوطن، انت يا معالي الوزير اثبتت انك قادر تخلق تفاهمات مع الخصوم، وتحافظ عليا، شرط انو الخصم يبادلك بالمثل، ويحترم التزاماتو. هل قدرة بالحوار وبالاقناع هي بالحقيقة ميزة خاصة فيك. الحلو فيا انو مردودا ايجابي للبلد، والمصيبة فيا انو بتسبب الغيرة والحسد من بعض الناس تجاهك. هيدا هو السبب الخامس يللي بخلينا نوثق فيك.

كمل يا معالي الوزير جبران ونحنا معك. وقت ما حاولو يهاجموك بالشخصي، رد اللبنانيون علين بالانتخابات وعطيو تيارك وحلفاؤه 29 نايب. كمل هيك ، بركي بالانتخابات الجايي منصير اكتر بكتير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout