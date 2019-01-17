صلوات في دير سيدة الوحدة في اليرزة من أجل وحدة المسيحيين

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تُرفع الصلوات في كنيسة القديسة كلارا في دير سيدة الوحدة لراهبات الكلاريس المتوحدات في اليرزة- بعبدا، من أجل وحدة المسيحيين، في أسبوع الصلاة ليتوّحدوا، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 18 كانون الثاني ( الساعة السادسة مساء) :

قدّاس ماروني يحتفل به النائب الأسقفي في أبرشيّة بيروت المونسنيور إغناطيوس الأسمر، ممثلًا المطران بولس مطر لوجوده في روما مشاركًا في السيامة الأسقفيّة للمونسنيور كريستوف زخيا القسيس.

السبت 19 كانون الثاني ( الساعة السابعة والنصف مساءً):

قدّاس بالطقس الكلداني.

الأحد 20 كانون الثاني ( الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر):

قدّاس يحتفل به السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري.

الجمعة 25 كانون الثاني ( الساعة السادسة مساءً):

يُختتم أسبوع الصلاة بقدّاس يحتفل به راعي الطائفة اللاتينيّة في لبنان المطران سيزار آسايان.