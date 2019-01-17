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بيان هام صادر عن رئيس جمعية البارعة

الأستاذ خالد جعفر

بسبب العواصف الثلجية التي ضربت لبنان وتدني درجات الحرارة تحت الصفر

وزيادة الطلب على مادة المازوت عشرة أضعاف ما كان عليه قبل العاصفة وبسبب انقطاع طريق ضهر البيدر على الصهاريج مما تسبب بانقطاع الإمدادات وعدم إرسال صهاريج الشركات إلى البقاع لذلك يوجد أزمة شديدة القسوة مما تسبب بموت أطفال في المخيمات وموجة الصقيع تضرب في كافة مناطق البقاع من الهرمل إلى راشيا

لذلك نناشد الروساء الثلاثة بان يضغطوا على شركات المحروقات المستوردة بان تسلم كميات لصهاريج البقاع يومي السبت والأحد وان ترسل صهاريجها. يوم الأحد فقط إلى البقاع لاننا بحاجة لعشرة مليون لتر لنغطي طلب يومين فقط وإلا ستحل الكارثة وليتحمل الجميع مسولياتهم أمام هذا الواقع المرير غدا لا كهرباء ولا مستشفيات ولا مدارس هذا ما سنصل اليه في البقاع