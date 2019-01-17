اللجنة الفرعية إستعرضت وضعية بعض الأقضية التي تعتبر مراكز إستقطاب للمواطنين

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إستعرضت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس الإقتراحات المتعلقة باللامركزية الإدارية اللجنة وضعية بعض الأقضية لا سيما تلك التي تعتبر مراكز إستقطاب للمواطنين، وتوقفت عند النقاط التي كان سبق لها أن طلبت من الجهات المعنية بعض الملاحظات عليها فناقشت بعضها وأقرتها، وذلك خلال جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور النواب سمير الجسر، نواف الموسوي، شامل روكز، سامي الجميل، نقولا نحاس، اسامة سعد، بلال عبدالله، ياسين جابر وطوني فرنجية.

كذلك تناول النقاش مسألة إتحادات البلديات وإذا كان من الأفضل الإبقاء عليها أم حلها، وفي هذا المجال برز أكثر من رأي من قبل السادة أعضاء المجلس حيث ذهب رأي إلى ضرورة الإبقاء عليها لا سيما في الأقضية التي تعتبر مراكز إستقطاب، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة حل هذه الإتحادات والإبقاء على مستويين من اللامركزية الإدارية، الأول على مستوى البلديات والأخر على مستوى الأقضية، مع ضرورة درس قانون البلديات وما إذا كان من الضروري إدخال بعض التعديلات عليه ليتماشى مع قانون اللامركزية قيد البحث.