ندوة حوارية في باريس عن الحوار المسيحي الإسلامي

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عقد التجمع من أجل لبنان، التيّار الوطنيّ الحرّ في فرنسا، ندوة حوارية مع الأستاذ ناجي الخوري المكلف من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمسؤولية تسهيل الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان.



و قد حضر الندوة ممثّلون عن الاحزاب و الجمعيات اللبنانية في فرنسا، منتخبون من أصول لبنانية في المجالس البلدية الفرنسية، صحافيون و أعضاء التجمع من أجل لبنان في باريس.



بعد كلمة ترحيبية ألقاها أنطوان دكاش مسؤول الموارد البشرية ومنظّم اللّقاء، استهلّ الأستاذ خوري ندوته بتسليط الضوء على ما يجمع الديانتين الإسلامية و المسيحية و خاصةً السيدة مريم الذي ورد إسمها مراراً في القرآن الكريم و عن التجربة اللبنانية الفريدة و أهمّية العيش معاً و الذي تُرجم رسمياً بإقرار الحكومة اللبنانية يوم ٢٥ أذار عيد وطني مشترك للمسلمين و المسيحيين. كما تطرّق خوري إلى أهمية جعل لبنان مركز عالمي لحوار الاديان و الثقافات كما طالب، في الأمم المتحدة، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ينوي تحقيق مشاريع وطنية عدّة على هذا الصعيد و منها إنشاء اكاديمية تعليمية و تثقيفية للحوار، إنشاء مرصد الحوار و تفعيل العمل الشبابي في هذا المجال حتى يبقى فعلاً لبنان الرسالة مع الأجيال الصاعدة التي ستبني مستقبل الوطن.



ثمّ أجاب الخوري على أسئلة الحاضرين و ألقى مسؤول قطاع الشباب مارك هاشم كلمة عن المشاريع الشبابية في فرنسا و التي تواكب الشباب في لبنان و في الختام شكر الدكتور أنطوان شديد الأستاذ الخوري و الحضور على مشاركتهم واضعاً طاقات التجمع من أجل لبنان بتصرّف كلّ ما من شأنه أن يعزّز العيش معاً و يُحافظ على لبنان الوطن الرسالة الذي يُحتذى به.