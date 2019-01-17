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استمرار وصول الوفود المشاركة في اعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية

17
JANUARY
2019
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وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت امين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.كما وصل وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني إضافة إلى السفير العراقي في لبنان علي العامري وعدد من أركان السفارة العراقية في بيروت. 
 
وكانت الوفود العربية على مستوى الوزراء والسفراء والمندوبين التي ستشارك في القمة العربية الإقتصادية التي ستعقد في بيروت بدأت منذ صباح امس الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث وصل وفد من كبار الموظفين في الحكومة المغربية ترأسه السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية في مصر والممثل الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية الذي قال لدى وصوله الى ارض المطارإن هذه القمة توازي بين العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،مشيراً الى أن المملكة المغربية ستتمثل بوزير خارجيتها ناصر بوريطة في القمة.
 
كذلك وصل الوفد السوداني الذي ضم وزير الدولة في وزارة المالية الدكتور مسلم أحمد على رأس وفد من الوزارة. واشار الى أن بلاده ستتمثل بالنائب الأول للرئيس الفريق أول الركن بكري حسن صالح.
 
وكان الوفد الكويتي قد وصل سابقا إلى مطار رفيق الحريري الدولي برئاسة السفير الدكتور كمال حسن علي، كما وصل مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية السفير علي العديد على رأس وفد. كذلك وصل مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية السيد رياض العكبري على رأس وفد.
 
ووصل أمس أيضاًوفد جمهورية الصومال الذي ضم سفير الصومال لدى القاهرة عبد الغني محمد وعيس، الذي اشار الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد سيمثل بلاده. وكان قد وصل ليل أمس وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف.
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