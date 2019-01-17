مندوبة لبنان في اجتماع كبار المسؤولين للقمة العربية التنموية والاقتصادية: وضعنا جدول اعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي

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أكدت مندوبة لبنان في الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في بيروت، المدير العام لوزارة الاقتصادعليا عباس في تصريح للصحافيين انه سيكون لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في بيروت انعكاس ايجابي على اقتصاجد لبنان، وأبدت ثقتها بأن القمة ستخرج بتوصيات "نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ"، مشيرة الى أنه "من الطبيعي أنه ستكون لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيطرحها على القمة، انعكاس ايجابي على وضعنا".

وأوضحت عباس أن "أعمال القمة افتتحت التاسعة من صباح اليوم باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان اضافة الى المغرب وتونس والامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تمثلت بالامينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، وقد اقرت اللجنة جدول الاعمال ورفعته الى اللجنة التي ستجتمع بعد ظهر اليوم على أن تضم كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين."

ولفتت الى أنه تم "خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال والمواضيع التي تم تسجيل بعض التحفظات او التوصيات عليها، ورُفعت الى ما بعد الظهر، لأن هذه اللجنة لم تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط ممثلين عن ثلاث دول اضافة الى الامانة العامة. وأوضحت أن الامر الذي تم التحفظ عليه من قبل اعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لاعفائها من ديونها الخارجية، وقد رفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليدرس بشكل اعمق حتى لا يشكل سابقة."

ورداً على سؤال أشارت عباس الى أنه ستتم مناقشة العديد من المشاريع، "ووضعنا جدول اعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ من الضرورة مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال خصوصاً أن كل الدول العربية ومنها لبنان سباقون في التكنولوجيا وهناك كفاءات عالية." واشارت الى مناقشة ملف النازحين في اطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري. وأكدت ان المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي إضافة الى العديد من البنود، لافتة الى ان الاهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ.