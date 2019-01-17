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انطلاق اعمال الجلسة الاولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت

17
JANUARY
2019
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انطلقت اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة عند التاسعة من صباح اليوم في فندق فينيسيا في بيروت، في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مشروع بنود جدول اعمال القمة.
 
وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية في المملكة العربية السعودية حسين شويش الشويش، وحضر كل من: الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في القمة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسين علي، ومندوبي: جمهورية مصر العربية القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة أماني الوصال، الجمهورية اللبنانية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس، جمهورية السودان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عمر فرج الله دفع الله ، الجمهورية العراقية مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية السيد عادل خضير عباس،  سلطنة عمان السفير علي بن احمد العيساني، المملكة المغربية السفير أحمد التازي، وممثل عن الجمهورية التونسية مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف.
وناقشت اللجنة كافة الوثائق التحضيرية للقمة والتي تشمل مشروع جدول الاعمال، وتقرير الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة.
 
وينعقد بعد ظهر اليوم الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين ويتضمن جلسة افتتاحية علنية يلقي خلالها رئيس الدورة الثالثة رئيس وفد المملكة العربية السعودية كلمة، ثم رئيس وفد الجمهورية اللبنانية رئيس الدورة الرابعة للقمة، وتليهما كلمة الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
ثم تعقد جلسة مغلقة تتضمن مناقشة مشروع جدول الاعمال إضافة الى مشاريع القرارات.
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