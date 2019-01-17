السفارة اللبنانية في فرنسا تسوّق للمطبخ اللبناني: يدرّ بفوائد على الاقتصاد الوطني ويجسّد الهوية

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في إطار تفعيل ديبلوماسية فنّ المطبخ اللبناني la diplomatie des arts culinaires، نظّم سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان لقاءً في دار السكن لأكثر من مئة مطعم لبناني في باريس وضواحيها (هناك حوالي ال٤٠٠ مطعم في المنطقة) بمناسبة بثّ برنامج paris globe cooker على قناة canal plus بحضور السيد فريديريك شينو، معدّ البرنامج.

حضر اللقاء المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود الذي شدد على دور الوزارة في مواكبة جهود الديبلوماسية اللبنانية في تسويق المنتجات الوطنية في دول الانتشار اللبناني.

كما حضر اللقاء مدير المكتب السياحي في باريس السيد سيرج عقل والشيف اللبناني Alan Geaam الذي أدخل المطبخ اللبناني إلى نادي نجوم Michelin.

وكانت المناسبة للتأكيد على أهمية الترويج للمطبخ اللبناني عالمياً لما يمثّل من تجسيد للهوية اللبنانية ولما يدرّ من فوائد على الاقتصاد الوطني.

وكان اللقاء فرصة لإطلاق مبادرة شعبية وديبلوماسية لإدراج المازة اللبنانية على لائحة التراث غير المادي لمنظمة اليونيسكو.