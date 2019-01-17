ابو زيد : انعقاد القمة الاقتصادية في بيروت مؤشر ثقة عربية بمكانة لبنان

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد اليوم حول القمة العربية الاقتصادية فقال " رغم الأخذ والرد الداخلي نجحت بيروت في استضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا مؤشر الى ثقة عربية بمكانة لبنان وبأمنه واستقراره.

وعلى الرغم من ان جدول اعمال القمة ليس محصوراً بلبنان إلا أننا نأمل كدولة مضيفة ان تشكّل هذه القمة خارطة طريق تساعد لبنان على النهوض الاقتصادي وخلق فرص استثمار تواكب مسيرة العهد الذي يثبت يوماً بعد يوم تصميمه وعزمه على استعادة لبنان موقعه المؤثر على الخارطة العربية والدولية ومنتظرين منه المزيد من المبادرات المفيدة والرؤى المستقبلية خدمة لهذا الوطن وأبنائه وتعزيزاً للعلاقات مع المجموعتين العربية والدولية".