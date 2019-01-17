رئيس جامعة الحكمة يستقبل الهيئة الطلابية

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إستقبل رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون، الهيئة الطلّابيّة المنتخبة برئاسة الأنسة ماريانا يونس، بحضور نائبي رئيس الجامعة الخوري دومنيك لبكي وريشار أبي صالح ومدير شؤون الطلّاب الخوري غي سركيس وأمين عام الجامعة الدكتور أنطوان سعد. ورحبّ الخوري شلفون بالطلّاب المنتخبين مهنئًا إياهم ومهنئًا إدارة الجامعة على اليوم الإنتخابي الطلّابي الذي تمَيَّز بالديمقراطيّة والمحبَّة بين كلّ المتنافسين، وقال: الرابح في هذه الإنتخابات كان الجامعة أولًا. جامعة الحكمة عندما شعرت أن ألأوضاع باتت ملائمة لعودة الإنتخابات إلى الحياة الطالبيّة في الجامعة، بعدما استطاع لبنان من إجراء انتخابات نيابيّة وبلديّة، قرّرنا إعادة الإنتخابات بعد توّقف دام 12 سنة. وكانت هذه الإنتخابات إختبارًا لنا لنكون مواطنين صالحين في خدمة لبنان، الوطن الذي يجب أن نحميه بالعلم والمحبّة والوفاء والديمقراطيّة. النظام الإنتخابي الذي جرت على أساسه الإنتخابات الطلّابيّة، كان منطلقه الأساسي أننا مستقلّون وأنها جامعة مستقلّة. أردناها انتخابات حرّة ونزيه وديمقراطيّة، وهذا ما حصل بشهادة اللجنة الجامعيّة المشرفة على الإنتخابات وهيئةالإشراف على الإنتخاباتLADE.

وهذه الإنتخابات كانت بالنسبة لنا منطلقًا واختبارًا لقوانين أفضل قد نعتمدها في المستقبل، تتيح مشاركة أكثر.

وقال الخوري شلفون للطلّاب المنتخبين: دوركم هو دور أساسيّ بإسداء الرأي في كليّات الجامعة، وسيمّثلكم زميل أو زميلة لكم في مجلس الجامعة، الذي سيكون لكم رأي آكاديمي فيه في المواد التعليميّة. ولهيئتكم دور أساسيّ،أيضًا، في حياة الجامعة وأنشطتها ومؤتمراتها وندواتها واحتفالاتها الروحيّة والإجتماعيّة والآكاديميّة. وكما لكم دوركم أساسي في استقبال مَن اختار الحكمة جامعة له، ليشعر منذ اللحظة الأولى لدخوله إلى جامعتنا أنه بين أهله وإخوته. باسمكم أتشكر كل مَن عمل لتنظيم هذه الإنتخابات ونجاحها، وباسمهم أقول لكم هنيئًا لكم وبالتفوفيق. ولا بدّ من تنويه بما قام به الخوري غي سركيس لإنجاح هذا العمل الجامعي الديمقراطي.

الخوري سركيس

وألقى الخوري غي سركيس كلمة أكّد فيها ان هذه الإنتخابات هي انتخابات تأسيسيّة للمستقبل. وهدف الهيئة المنتخبة الأساسي هو دراسة القانون الحالي لتطويره إذا كان بحاجة إلى تطوير. الهيئة الطلاّبيّة ليست هيئة تنفيذيّة في مجلس الجامعة، بل هيئة استشاريّة. ولكن صوتكم ورأيكم مهم بالنسبة للجامعة وإدارتها وله رمزيته. طبعًا، أعود وأكرّر ما سبق للأب الرئيس أن قاله، أن الأعضاء في الهيئة الطلّابية باتوا ممثلّين لكل طلّاب الجامعة وليس فقط لمَن إنتخبهم.

مريانا يونس

وألقت الأنسة ماريانا يونس رئيسة للهيئة الطلّابيّة فشكرت الجامعو كهنة وإدارة وعمداء وأساتذة على الجهود التي بذلوها من أجل عودة الإنتخابات إلى حياة الجامعة، وقالت: شكرًا لجامعة الحكمة التي أعادت لنا أن نعيش خبرة الإنتخابات والديمقراطيّة، ومن المهم جدًا أن يعيش الطالب الجامعي هذه الخبرة، ونحن أعضاء الهيئة المنتخبة سنعمل جاهدين وحتى على مدى فترة قصيرة، لنكون خير ممثلين لجامعتنا ولدراسة كل الإقتراحات للقانون إذا كان لا بدّ من تعديله. أتمنى أن نكون بحجم الثقة المعطاة لنا من قبل زملائنا طالبات جامعة الحكمة وطلّابها. وسنعمل بكل جهدنا لنكون خير ممثلّين للحكمة.