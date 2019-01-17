انطلاق اعمال الجلسة الاولى من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

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انطلقت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، عند التاسعة من صباح اليوم من فندق فينيسيا في بيروت، في جلستها الاولى لمناقشة مشروع برنامج عمل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة، على مستوى كبار المسؤولين، والتي تضم رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية، والامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في القمة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسين علي ومندوبين عن جمهورية مصر العربية القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة أماني الوصال، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ليلى عباس، جمهورية السودان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عمرفرج الله دفع الله، الجمهورية العراقية مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية عادل خضير عباس، سلطنة عمان السفير علي بن احمد العيساني، المملكة المغربية السفير أحمد التازي، وممثل عن الجمهورية التونسية.

وسوف تنظر اللجنة في الوثائق التحضيرية للقمة، والتي تشمل مشروع جدول الاعمال، وتقرير الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة ومشاريع القرارات.

يذكر ان الدورة الاولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية عقدت في الكويت سنة 2009 والثانية في شرم الشيخ في مصر عام 2011، والثالثة في الرياض عام 2013 والقمة الرابعة حاليا تعقد في بيروت.