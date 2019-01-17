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أسرار الصحف ليوم الخميس 17 كانون الثاني 2019

17
JANUARY
2019
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البناء
كواليس
قالت مصادر عسكرية في سورية إنّ تعليقات البيت الأبيض على مقتل الجنود الأميركيين الخمسة في منبج والتي نقلها نائب الرئيس بقوله إنّ قرار الإنسحاب نهائي ولا رجعة فيه تؤكد أنّ قرار الإنحساب لم يكن نزوة انفعالية للرئيس دونالد ترامب، فمقتل الجنود منح الرئيس الفرصة للتراجع عنه وتأكيد البقاء طالما أنّ المعركة مع داعش تستدعي ذلك وهذا يعني أنّ كلّ الغموض حول المهل يهدف لرفع معنويات حلفاء واشنطن وخوض حرب نفسية على أعدائها…

اللواء
غمز
يرّوج حزبيون أن تأليف الحكومة قد يطول إلى فترة بعيدة، تتخطى أيار المقبل؟!
لغز
حرص مسؤول رفيع على الإشارة إلى أن زيارة سفير دولة نافذة إليه، كانت مخططة قبل زيارة زائر غربي.
همس
لم يُفاجئ قطب ماروني سامعيه في اجتماع بكركي، عندما أعلن عن معارضته أن يكون لمرجع كبير وفريقه الثلث المعطّل!

الجمهورية
تدخل
طلب مسؤول بارز من جهة إقليمية كبرى التدخّل لترتيب إنضمام جهة ثالثة إلى إجتماع إقليمي كبير لكن طلبه لم يلقَ آذاناً صاغية.
عجز
اعتبرت جهة حزبية ان العجز في تأليف الحكومة هو أحد نتائج المواجهة الاميركية – الايرانية حيث دخلت المنطقة مرحلة حاسمة .
إصلاحات
علّق دبلوماسي مخضرم على بيان رسمي أكد العزم على تنفيذ إصلاحات ووقف الهدر بالقول: إسمع تفرح.. جرب تحزن.

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