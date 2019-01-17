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برّي أثنى على كلمة البطريرك الراعي

17
JANUARY
2019
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أثنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي على كلمة البطريرك الراعي في اللقاء التشاوري الماروني، متمنياً أن يستخلص اللقاء من هذه الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين. وشدّد مرة أخرى على وجوب العمل لتشكيل الحكومة في أسرع وقت، وقال نحن في أمسّ الحاجة للحكومة بدلاً من سياسة المناكفة والمراوحة. وحول لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأميركية نقل النواب أنه أكد للمسؤول الأميركي وضع الملف البري والبحري على طاولة اللجنة الثلاثية، وقال حين يتم التفاهم على كافة الامور ننتقل الى التنفيذ. وأكد بري لهيل بحسب ما علمت «البناء» على أن يكون التفاوض عبر لجنة ثلاثية برعاية الأمم المتحدة وليس برعاية الولايات المتحدة حصراً، كما أراد هيل.

ورداً على إعلان الرئيس الحريري أسفه من الإساءة الى ليبيا، قال بري «الأسف كل الأسف ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ أكثر من أربعة عقود الى لبنان كل لبنان».

وكان الحريري عبّر عن أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي، مؤكداً أن «العلاقة بين الاشقاء لا بد ان تعلو عن الإساءات». وأمل «ان تكون القمة الاقتصادية التنموية العربية ناجحة تحاكي تطلعات شعوبنا، وان تنتج عنها توصيات عملية تفعّل التعاون وتفعّل مستوى معيشة المواطن العربي».

ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ«البناء» أن «التوتر الذي ساد البلد حيال دعوة ليبيا الى القمة قد انتهى ولم نكن نريد ما حصل ولسنا من يتحمل المسؤولية ونحن ضد هذه الممارسات في الشارع، لكن هذا الشارع لا يمكن ضبطه بشكل كامل، ويتأثر بأي استفزاز، لا سيما في قضية الأمام موسى الصدر وما تعنيه على المستوى الشيعي والوطني». ورحّب بري بحسب زواره بالموقف الليبي الجديد لجهة تفعيل التواصل مع لبنان لكشف ملابسات إخفاء الامام الصدر.

البناء
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