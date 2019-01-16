"ماكدونالدز" تخسر معركة قضائية كبرى

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خسرت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية معركة قضائية كبرى مع شركة إيرلاندية تدعى، "سوبر ماك"، إذ ادعت الأولى أن اسم الأخيرة يتماثل مع أحد أشهر منتجاتها.

وقامت "ماكدونالدز" برفع دعوى قضائية ضد "سوبر ماك"، مدعية أن اسم الشركة الأخيرة يثير "لغطا" بين الزبائن، نظرا لتشابهه مع تسمية شطيرة "بيغ ماك" الشهيرة.

وأقر المكتب الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أنه يمكن لـ "سوبر ماك" التمدد في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ذلك أن "ماكدونالدز" لم تحدد "بيغ ماك" بالاستخدام الحصري، عند إطلاق المنتج.

وفي تعليقه على كسب القضية، صرح مؤسس ومالك "سوبر ماك"، بات ماكدوناج، قائلا: "لا يعني امتلاك ماكدونالدز لأموال طائلة بالمقارنة معنا أننا لن ندافع عن موقفنا".

كما أورد المكتب الأوروبي في حكمه النهائي الصادر أنه بإمكان "سوبر ماك" استخدام "بيغ ماك" لتسمية أحد منتجاتها أو مطاعمها في أوروبا.

المصدر: Sputnik News