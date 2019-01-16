هذه هي احتمالات تأهل لبنان إلى الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم

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يلتقي منتخب لبنان غداً المنتخب الكوري الشمالي في مباراته الثالثة ضمن دوري المجموعات لبطولة كأس آسيا المقامة في الامارات، وتبقى حظوظ لبنان بالتأهل مرتفعة كأفضل ثالث رغم خسارته لمبارتين متتاليتين أمام كل من قطر والسعودية.

ففي حال خسارة او تعادل المنتخب اللبناني يخرج تلقائياً بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

أما في حال فوزه بنتيجة 4-0 وهو الخيار الأكثر أماناً، فعندها يتأهل منتخبنا تلقائياً دون النظر إلى أي نتيجة أخرى. وعليه الفوز بهذه النتيجة أيضاً اذا فازت سلطنة عمان على تركمانستان.

أما اذا تعادلت سلطنة عمان وتركمانستان فأي فوز للبنان يؤهّله. أما في حال فوز تركمانستان على سلطنة عمان ستلعب حينها حسابات فارق الأهداف دورها لتحديد هوية المتأهل.