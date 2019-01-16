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كلودين عون روكز في "منتدى القطاع الخاص العربي" للقمة العربية: "قدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية

16
JANUARY
2019
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كلودين عون روكز في "منتدى القطاع الخاص العربي" للقمة العربية: "قدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع"

 

شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الثالثة من"منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في 20 يناير الجاري في بيروت،  والذي أقيم برعاية الرئيس سعد الحريري في مقر اتحاد الغرف العربية.

وتمحورت الجلسة حول المرأة العربية والتمكين الإقتصادي، وارتكزت على دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تعزيز انخراط المرأة في قيادة الشركات والمؤسسات كما تم التطرق إلى تجارب ناجحة في هذا المجال.

واعتبرت السيدة عون روكز في مداخلتها أن الهدف الأساسي في عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هو خلق بيئية داعمة وحامية للنساء على مختلف الأصعدة، بدءاً من العمل على الصعيد التشريعي لتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين أخرى تنصفهن وتضمن حقوقهن، وصولاً إلى العمل على الإستراتيجيات والسياسات والمشاريع، التي تعزز قدراتهن وتفعّل مشاركتهن في الحياة الإقتصادية.

 وفي ختام مداخلتها أعلنت السيدة عون روكز أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قدّمت 

اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية في مناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع"

ويهدف  إنشاء هذا الصندوق إلى توفير أسس ثابتة لبناء سلام مستقر في المنطقة العربية يقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية عبر إتاحة الفرص للنساء والفتيات للقيام بالدور الذي يعود لهن في النهوض بالاقتصاد وبالمجتمع.

كلودين عون روكز في "منتدى القطاع الخاص العربي" للقمة العربية:

 

"قدمنا باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع"

 

شاركت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الجلسة الثالثة من"منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في 20 يناير الجاري في بيروت،  والذي أقيم برعاية الرئيس سعد الحريري في مقر اتحاد الغرف العربية.

وتمحورت الجلسة حول المرأة العربية والتمكين الإقتصادي، وارتكزت على دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تعزيز انخراط المرأة في قيادة الشركات والمؤسسات كما تم التطرق إلى تجارب ناجحة في هذا المجال.

واعتبرت السيدة عون روكز في مداخلتها أن الهدف الأساسي في عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هو خلق بيئية داعمة وحامية للنساء على مختلف الأصعدة، بدءاً من العمل على الصعيد التشريعي لتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين أخرى تنصفهن وتضمن حقوقهن، وصولاً إلى العمل على الإستراتيجيات والسياسات والمشاريع، التي تعزز قدراتهن وتفعّل مشاركتهن في الحياة الإقتصادية.

 وفي ختام مداخلتها أعلنت السيدة عون روكز أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قدّمت

اقتراحاً بتضمين المبادرة الرئاسية في مناسبة انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة، إنشاء صندوق خاص داعم ومستدام للنساء والفتيات العربيات في المناطق العربية المتضرّرة من العمليات الحربية، والنهوض بهن ليلعبن دورهن الأساسي في المجتمع"

ويهدف  إنشاء هذا الصندوق إلى توفير أسس ثابتة لبناء سلام مستقر في المنطقة العربية يقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبشرية عبر إتاحة الفرص للنساء والفتيات للقيام بالدور الذي يعود لهن في النهوض بالاقتصاد وبالمجتمع.

 

 

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