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مصدر متابع لموقعنا: "زعيم" ماروني استحضر المشاكل إلى بكركي... تنازل لصالح من؟

16
JANUARY
2019
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علقت مصادر متابعة لموقعنا عن اجتماع بكركي بالقول: أنه كاد اجتماع بكركي ان يكون ايجابياً مئة في المئة لولا ان الوزير سليمان فرنجية حضر واستحضر معه مشكلة لم يطرحها المجتمعون وهي موضوع الـ 11 وزير للرئيس ولتكتل لبنان القوي.


وتابع المصدر: من خارج السياق وفي اول مداخلة له خلال النقاش رفض منطق الشراكة والتوازن الذي يتحدث عنه التيار الوطني الحر ثم قال دعونا من التحليل، لن نقبل ان يكون هدف هذا الاجتماع دعم رئيس الجمهورية الذي لا يعترف بوجودنا والتيار يريد الـ 11 وزير في وجه المسيحيين وليس في وجه الآخرين، وعلى اي حال فإن حزب الله لن يعطيهم ذلك وكأنه تقصّد التحدث باسم الحزب.


ورأى المصدر أن كلام فرنجية الذي تضمّن تناقضات واستفزازات، اظهر بوضوح رغبته في تفشيل اجتماع بكركي والايحاء بأن اللقاء لا يدعم الرئيس عون.
كلام فرنجية اوحى بوجود عقدة شخصية لديه تجاه الرئيس والوزير باسيل ، ونية سيئة تجاه اجتماع بكركي؛ حتى ان النائب في كتلته فريد الخازن طالب بعدم صدور بيان رسمي عن الاجتماع.


ثم قال: بدا فرنجية وكأن همه الوحيد انتزاع وزير من التيار الوطني الحر، مشكلته مع الذين يحصلون حقوق المسيحيين.
كلام فرنجية رد عليه الوزير باسيل بمطالعة منطقية هادئة مفادها ان البعض متخصّص باضعاف المسيحيين، واحباطهم بعدما تمكن المسيحيون وبدفع من التيار الوطني الحر من انتخاب رئيس قوي وتحصيل التمثيل الوازن والمتوازن في الحكومة وانتخاب اكثرية النواب المسيحيين باصوات الناخبين المسيحيين.


وتابع بالقول: ظهر فرنجية وكأنه يتنازل عن حقوق المسيحيين فقط للوصول الى منصب الرئاسة كما كان المسترئسون يفعلون في الحقبة السورية .
طرح موضوع الثلث المرجّح في الحكومة وكأنه سبب الأزمة الحكومية بينما هو حق حصّله التيار بنضاله وبشرعية الانتخابات.
التيار الوطني الحر خاض المعارك لتكريس حقوق المسيحيين في السلطة وفرنجية كان يقاتل لضرب هذه الحقوق والتنازل عنها استرضاءً للآخرين وطمعاً بالحصول على دعم لمشروع وصوله للرئاسة.


كما استغرب المصدر أنه حول مشكلة توزير اللقاء التشاوري من مشكلة سنية- سنية الى مشكلة سنية – مسيحية واخذ يطالب الرئيس وفريقه بالتنازل عن حقوقهم لحل مشكلة الآخرين.


وختم المصدر قائلاً: جبران باسيل يقاتل لتعزيز موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها وحقوقها وفرنجية يستميت لإضعاف الرئاسة وفرض الحلول على حسابها واذا رفض التيار ان يتنازل يتهمه بالتعطيل.

ورأى أن تصرّف سليمان فرنجية مكشوف وسلوكه مفضوح وللرأي العام ان يحكم.

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