هذا هو برنامج عمل القمة من الخميس حتى الأحد

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في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت بكل فعالياتها ابتداء من غد الخميس، عقد اليوم في مقر القمة في الواجهة البحرية في بيروت (Sea Side Arena) اجتماع موسع ضم أعضاء المفارز السبّاقة للدول المشاركة في القمة الذين وصلوا إلى بيروت، حيث اطلعوا من رئيس اللجنة الاعلامية والناطق باسم القمة رفيق شلالا والمنسق العام للقمة العميد جوزف نحاس على الترتيبات المتخذة والاجراءات المتصلة بالقمة اللوجستية والأمنية والتنظيمية والاعلامية.



وجال أعضاء المفارز السباقة التي تضم ممثلين عن المراسم والأمن والاعلام في قاعات القمة بدءاً من مكان استقبال الرؤساء وصالون الانتظار الخاص بهم والصالون الكبير والقاعة الكبرى ومركز الاعلام، إضافة إلى الغرف التي ستضم اللقاءات الثنائية.

وقد ابدى أعضاء المفارز السباقة ارتياحهم للإجراءات والتدابير التنظيمية المتخذة.



برنامج فعاليات القمة

وأذاعت اللجنة الإعلامية برنامج فعاليات القمة ابتداء من يوم الخميس 17 كانون الثاني وحتى الأحد 20 منه، وفق الآتي:



* يوم الخميس 17/1/2019: اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين في فندق فينيسيا وفق البرنامج التالي:

- من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً: مناقشة بنود مشروع جدول الاعمال.

- من الساعة 14 وحتى الساعة 14،30: الجلسة الافتتاحية التحضيرية للقمة وهي جلسة علنية للمندوبين وكبار المسؤولين للقمة، تتخللها كلمات لكل من: رئيس وفد المملكة العربية السعودية (رئاسة الدورة الثالثة للقمة)، رئيس الوفد اللبناني (رئاسة الدورة الرابعة للقمة)، والامانة العامة لجامعة الدول العربية.

- من الساعة 14،30 وحتى الساعة 17،30 مساء: الجلسة الثانية (جلسة مغلقة)، يتم فيها اعتماد مشروع جدول الاعمال ومناقشة بنوده ومشاريع القرارات.



* يوم الجمعة 18/1/2019: اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة في فندق فينيسيا وفق البرنامج التالي:

- من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 قبل الظهر: مناقشة بنود مشروع جدول الاعمال.

- من الساعة 14 وحتى الساعة 14،30: الجلسة الافتتاحية وهي جلسة علنية لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، تتخللها كلمات لكل من: رئيس وفد المملكة العربية السعودية (رئاسة الدورة الثالثة للقمة)، رئيس الوفد اللبناني (رئاسة الدورة الرابعة للقمة)، كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط.(نقل تلفزيوني مباشر)

- من الساعة 14،30 وحتى الساعة 17،30 مساء: الجلسة الثانية (جلسة مغلقة)، يتم فيها اعتماد مشروع جدول الاعمال ومناقشة بنوده ومشاريع القرارات ومراجعة مسودة اعلان بيروت.

- مؤتمر صحافي في فندق مونرو لكل من وزير الخارجية اللبناني والامين العام لجامعة الدول العربية لعرض نتائج اجتماع اللجنة الوزارية.(نقل تلفزيوني مباشر)



* يوم السبت 19/1/2019: وصول القادة العرب الى مطار رفيق الحريري الدولي (نقل مباشر)



* يوم الاحد 20/1/2019: مؤتمر القمة في الواجهة البحرية لبيروت، يتخلله جلسة افتتاحية، تليها جلستان علنيتان، وجلسة مغلقة للتداول في البيان الختامي، واخرى علنية لاعلان القرارات.(الجلسات العلنية تنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة)

ثم يعقد وزير الخارجية اللبناني وامين عام جامعة الدول العربية مؤتمراً صحافياً للاعلان عن "اعلان بيروت" في ختام اعمال القمة.(نقل مباشر).