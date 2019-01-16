الرئيس عون تلقى اعتذار من أحد الرؤساء عن حضور القمة... وهذا أبرز ما جرى في بعبدا اليوم

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ فعالياتها يوم غد الخميس في فندق فينيسيا، على ان يليها اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة والاجتماع العرب يوم الجمعة المقبل، في حين سيشهد يوم السبت وصول القادة العرب الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتعقد القمة اجتماعها يوم الاحد في الواجهة البحرية لمدينة بيروت المعروفة بــ"سي سايد ارينا".



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير عزام الاحمد يرافقه السفير الفلسطيني في بيروت اشرف دبور وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" امين سر الفصائل في لبنان فتحي ابو العردات، وقد نقل الوزير الاحمد الى الرئيس عون رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمّنها تحياته وتقديره والشعب الفلسطيني للمواقف التي يتخذها الرئيس عون دفاعا عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعن القدس، في كل المناسبات سواء داخل لبنان او خارجه.



واعرب الرئيس عباس عن اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت نظرا لوجوده في نيويورك مترئسا مجموعة الـــ77 + الصين، وقد كلف رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله ترؤس وفد فلسطين الى القمة. وابدى الرئيس عباس رغبته بالقيام بزيارة اخوية للبنان في الوقت الذي يراه الرئيس عون مناسبا.

وحمّل الرئيس عون الوزير الاحمد تحياته الى الرئيس عباس متمنيا له التوفيق في رئاسته المجموعة الـ77 + الصين في نيويورك.

وكانت جولة افق تناولت التطورات في فلسطين والمنطقة.



النائب فؤاد مخزومي

الى ذلك كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات تناولت مواضيع عامة. وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء قال مخزومي إنه هنأ الرئيس عون بالسنة الجديدة التي نتمنى أن تكون سنة خير على اللبنانيين، وأن تحمل معها حلولاً للملفات العالقة وفي مقدمها الملف الحكومي.

وجدد مخزومي الدعوة إلى الإسراع بتشكيل حكومة لمواجهة التحديات الداخلية، وتحسين صورة لبنان في الخارج، على الرغم من أنه كان من الأفضل أن تكون هناك حكومة فاعلة عشية القمة العربية الإقتصادية التي نرحب بانعقادها. وأكد على ضرورة تنفيذ مقررات المؤتمرات الدولية والقيام بالاصلاحات المطلوبة لا سيما تلك المتعلقة بالشفافية والرقابة والمحاسبة.

وعلى الصعيد الأمني، أكد مخزومي أن التعديات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ليست مقبولة وتشكل تكراراً لخرق القرار 1701، مثمّناً تقديم شكوى أمام مجلس الأمن، ومحذراً من أن إسرائيل تستغل الأوضاع الداخلية اللبنانية لتهدد الاستقرار في لبنان.



النائب سليم عون

نيابيا ايضا، استقبل الرئيس عون، النائب سليم عون الذي اطلعه على اجواء الاجتماع الذي عقد في بكركي قبل ظهر اليوم، كما عرض معه حاجات منطقة زحلة خصوصا والبقاع عموما. واكد النائب عون اهتمام رئيس الجمهورية بالانماء المتوازن وباوضاع منطقة البقاع.

مدعي عام التمييز

وعرض الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عدداً من الشؤون القضائية بالإضافة إلى عمل النيابات العامة.