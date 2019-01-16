مخزومي عرض مع سفير بريطانيا الأوضاع الإقليمية والدولية

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر السفير البريطاني كريس رامبلنغ إلى مأدبة إفطار. وعرض معه الأوضاع الإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على متانة العلاقات اللبنانية - البريطانية ودعمها الدائم للبنان أمنياً واقتصادياً. وقال إنه من موقعه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وكعضو في المجموعة البرلمانية للصداقة اللبنانية – البريطانية سيدفع باتجاه رفع مستوى التعاون على المستويين الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

ودعا مخزومي للاستفادة من خبرات بريطانيا الاقتصادية، لا سيما أنها من الدول الرائدة في موضوع الخصخصة والتكنولوجيا، راجياً تحويل ما نتداوله من أفكار ومواقف سياسية داعمة إلى مشاريع وخطط عمل فاعلة.