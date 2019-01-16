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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الاسترالي كريستوفر باين وشكره على دعم بلاده الثابت للجيش اللبناني لجهة التدريب والتجهيز

16
JANUARY
2019
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نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعلاقات الصداقة التي تربط بين لبنان واستراليا وبالتعاون القائم بين البلدين في مجالات عدة. وابلغ الرئيس عون وزير الدفاع الاسترالي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول والوفد المرافق، ان الجالية اللبنانية الكبيرة في استراليا "تلعب دورا ملحوظا ضمن المجتمع الاسترالي، وهي موضع تقدير المسؤولين الاستراليين دائما".

 

واكد الرئيس عون ان لبنان يشجع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالرغم من بعد المسافات الجغرافية التي تشكل عائقا كبيرا امام التبادل التجاري مركزا على اهمية تعزيز نشاطات غرفتي التجارة والصناعة اللبنانية الاسترالية في سيدني وملبورن. وشكر رئيس الجمهورية استراليا على الدعم الثابت والمستمر للجيش اللبناني لجهة التدريب والتجهيز، اضافة الى مشاركتها في هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO، مستذكرا دور الجنود الاستراليين في لبنان خلال الحرب العالمية الثانية.

 

وشرح الرئيس عون للوزير الاسترالي ما حققه الجيش اللبناني من انتصارات في محاربته للارهاب على الحدود الشرقية وفي القضاء على الخلايا الارهابية في الداخل، عارضا لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين الداعي الى عودتهم الامنة الى بلدهم من دون ربط تلك العودة بالحل السياسي لاسيما وان مناطق واسعة من سوريا اصبحت آمنة ومستقرة.

 

وتمنى الرئيس عون دعم استراليا للمبادرة التي اطلقها لبنان لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، بالتعاون مع الامم المتحدة، لافتا الى ان العمل قائم لوضع اسس هذه الاكاديمية ومهامها.

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